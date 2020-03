A Unimed Goiânia não está agendando por telefone coleta para exame do novo coronavírus em casa. Notícias imprecisas, que estão sendo compartilhadas nas redes sociais, informam um número de telefone pelo qual, supostamente, seria possível marcar uma visita para fazer o teste. Para fazer o teste é preciso parecer médico.

Um outro comunicado impreciso, compartilhado no formato de mensagem de texto via WhatsApp, diz que já está liberado o código para fazer exame da Unimed, que pode ser feito pessoalmente ou no hospital, e agendado por telefone.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Unimed Goiânia, que desmentiu as duas mensagens. O plano de saúde segue orientações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades locais, e está realizando coleta para exame apenas dos casos suspeitos, encaminhados pelo médico.

Após pedido do exame pelo médico, o paciente pode fazer a coleta no próprio hospital ou em casa. Caso o médico não seja associado à Unimed, o próprio paciente deve ligar no plano, mas com o pedido de exame em mãos.