Cidades Unidades do Vapt Vupt realizaram mais de 5 milhões de atendimento em 2020, diz governo De acordo com a Secretaria Estadual de Administração, serviço alcançou 4 milhões de registros durante o período pandêmico, entre março e dezembro

As unidades do Vapt Vupt realizaram mais de 5 milhões de atendimentos em 2020. É o que afirma a Secretaria Estadual de Administração (Sead) em balanço divulgado nesta sexta-feira (8). Segundo a pasta, foram mais de 4 milhões de serviços prestados durante a pandemia de Covid-19. O balanço destaca que mesmo com o isolamento social, a maior parte das unidades seguiu...