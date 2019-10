Cidades Unidades do Vapt-Vupt não funcionarão neste sábado (2), feriado de Finados As unidades em todo o Estado estarão fechadas e reabrem normalmente na segunda-feira (4)

O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) informou nesta quinta-feira (31) que todas as unidades do Vapt Vupt do Estado de Goiás estarão fechadas no próximo sábado, dia 2 de novembro, devido ao feriado do Dia de Finados. Em dias normais, as unidades funcionam aos sábados no período matutino. As atividades nos Vapt Vu...