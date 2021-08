Cidades Unidades do Vapt Vupt em Goiânia e Aparecida retomam atendimentos aos sábados Suspensão ocorreu em março deste ano por conta das medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus

Os atendimentos nas 15 unidades do Vapt Vupt da capital e de Aparecida de Goiânia serão retomados aos sábados, já a partir do próximo dia 7 de agosto, informou a Secretaria de Estado da Administração (Sead). Os agendamentos já estão disponíveis no portal do Vapt Vupt e também por meio do site do Expresso. O horário de funcionamento das agências é, em sua maioria, das 8 ho...