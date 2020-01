Cidades Unidades do Vapt Vupt deixam de emitir Carteira de Trabalho em sete cidades de Goiás Os municípios afetados são: Planaltina, Valparaíso, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa e Posse

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informou que as unidades do Vapt Vupt de sete cidades do entorno do Distrito Federal (DF) suspenderam os serviços de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Entre os municípios estão: Planaltina, Valparaíso, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa e Posse. A decisão foi emitid...