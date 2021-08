As unidades do Vapt Vutp de Goiânia e Aparecida de Goiânia retomarão o atendimento aos sábados a partir do dia 7 de agosto. Conforme informou a Secretaria de Estado da Administração (Sead), do Governo de Goiás, os agendamentos já estão disponíveis no portal vaptvupt.go.gov.br e também por meio do site expresso.go.gov.br.

O atendimento aos sábados foi suspenso em março deste ano como forma de enfrentamento à Covid-19, após a determinação dos decretos municipais. Segundo a Sead, esse retorno amplia o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, já que alcança parcela da população que tem dificuldade em comparecer nas unidades durante a semana.

O horário de funcionamento das agências é, em sua maioria, das 8 horas às 13 horas, exceto nos postos localizados nos shoppings Bougainville, Cerrado e Portal. Nesses locais, o atendimento será das 10 horas às 15 horas.