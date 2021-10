Unidades de saúde de Goiânia sofrem com estado de deterioração

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia irá contratar uma equipe fixa para realização de reparos e reformas nas unidades de atendimento da capital. A decisão de centralizar este tipo de serviço se dá após estudo técnico da pasta constatar problemas estruturais generalizados. As ações emergenciais nos locais em pior situação, porém, deverão ser executadas no próximo mês.

Segundo a SMS, todo o processo para o início dos trabalhos pela empresa, em regime de plantão de 24 horas em todos os dias da semana, deve ficar pronto até o início do ano que vem. Em detalhamento, a secretaria informou que o contrato será firmado após consulta de concorrência de menor preço.

Costureiras em Goiás chegam a receber menos de R$ 2 por peça e realizam longa jornada de trabalho

Jornadas de trabalho que passam de 12 horas diárias e, muitas vezes, avançam até pelos fins de semana e feriados. Esta é a dura rotina de muitas costureiras autônomas donas de facções que prestam serviços para outras empresas de confecções em Goiás. Como chegam a receber menos de R$ 2 por peça costurada (os valores recebidos dependem muito do padrão da roupas), elas precisam ter uma produção muito grande para conseguir uma renda de menos de R$ 2 mil mensais.

A costureira Euza Pereira Di Sena conta que trabalha das 7h30 às 21 horas todos os dias. Muitas vezes, sua jornada também se estende para os finais de semana. Ela recebe os vestidos cortados e conta que recebe apenas entre R$ 1,90 e R$ 2,30 para costurar e montar cada peça, entre blusas, saias e vestidos. Chega a fazer mais de 250 peças por semana. “É uma rotina muito puxada porque, como trabalho em casa, vou revezando as costuras com os afazeres da casa e os cuidados com meus filhos”, conta. Tudo isso para ter uma renda de pouco mais de R$ 1 mil mensais.

Senadores de Goiás cobram debate sobre nova regra do ICMS

Os três senadores por Goiás defendem que a proposta de alteração do cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja melhor discutida no Senado. O único que se manifestou contra o projeto foi o senador Jorge Kajuru (Podemos). Vanderlan Cardoso (PSD) diz que ainda não decidiu como deve votar a matéria. Já Luiz Carlos do Carmo (MDB) prefere não se manifestar.

O projeto de lei complementar nº 11/2020 foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 13 de outubro. O texto estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. A ideia é que as operações com combustíveis sujeitas ao regime de substituição tributária tenham as alíquotas do imposto específicas por unidade de medida adotada, definidas pelos estados e pelo Distrito Federal para cada produto.