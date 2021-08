Cidades Unidade móvel do Hemocentro estará no Hugo para receber doações de sangue Iniciativa será realizada no dia 2 de setembro para repor o estoque, que está escasso

Na próxima semana, no dia 2 de setembro, a Unidade Móvel do Hemocentro estará no estacionamento do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, para receber doações de sangue das 8 às 16 horas. O motivo da ação é a necessidade de repor o estoque de bolsas da unidade de saúde. Com necessidade de reposição do est...