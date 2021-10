Cidades Unidade da Universidade de Oxford deve ser instalada no Brasil até 2022, diz Marcelo Queiroga A medida foi celebrada com a assinatura de um termo de compromisso entre o ministro e a instituição inglesa

O Brasil deve ter uma unidade da Universidade de Oxford até o próximo ano. A intenção é promover a formação de novos pesquisadores e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, nesta quarta-feira (27). A medida foi celebrada com a assinatura de um termo de com...