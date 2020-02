Cidades Unicamp abre inscrições para 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil Competição é voltada para alunos e professores de 8º e 9º ano de escolas públicas a particulares

Estão abertas as inscrições para a 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) para alunos e professores dos 8º e 9º anos e do Ensino Médio de todo o país. O evento, organizado pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) reuniu 73 mil participantes em 2019 e possui preços diferenciados para estudantes de escolas públicas. O primei...