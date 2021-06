Cidades União prevê nova licitação para BR-153 em Goiás até 2022 Ministério já iniciou estudos para novo projeto de trecho hoje da Triunfo Concebra

A nova concessão do trecho sul da BR-153 em Goiás, entre a divisa com o Distrito Federal (DF) e a de Minas Gerais (MG), deve ser licitada em 2022, de acordo com a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério de Infraestrutura (MInfra), Natália Marcassa. O trecho, que possui 1.176,5 quilômetros e engloba as rodovias BR-060 e BR-262, começa no DF e termina...