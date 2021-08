Cidades Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas regiões Sudoeste e Oeste de Goiás nesta tarde Em Jataí e Rio Verde, o índice deve permanecer em torno de 17%

A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 20% durante a tarde desta quinta-feira (12) nos municípios que integram as regiões Sudoeste e Oeste em Goiás. Previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que o maior declínio da umidade deve acontecer em Estrela do Norte, onde o índice pode chegar a 15% e em Britânia d...