Cidades Umidade relativa do ar pode chegar a 9% em Goiânia Índice colocaria o Estado entre os com menor umidade do ar

A umidade relativa do ar pode chegar a 9% em Goiânia ainda nesta semana. Oscilando assim entre os estados de alerta e de emergência que é quando a umidade relativa fica abaixo que 12%. Isso colocaria o Estado entre os com menor umidade relativa do ar, assim como já foi registrado em cidades da Bahia e do Piauí. Leia também: - Baixa umidade? Veja como ...