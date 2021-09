Cidades Umidade relativa do ar está abaixo de 15% em todas as regiões de Goiás nesta quarta-feira (8) O índice quando oscila entre 12% e 20% é considerado estado de alerta e os cuidados devem ser redobrados

A umidade relativa do ar está abaixo de 15% em todas as regiões de Goiás, nesta quarta-feira (8). Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A umidade do ar quando oscila de 12% a 20% é considerado estado de alerta e a orientação é redobrar os cuidados. Entre as orientações estão evitar a praticar exercícios e trab...