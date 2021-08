Cidades Umidade relativa do ar deve ficar em torno de 20% em algumas regiões de Goiás nesta semana O tempo deve ficar estável com sol e não há previsão de chuva

A umidade relativa do ar em algumas regiões de Goiás deve ficar em torno de 20% nesta semana, variando assim entre os estados de atenção e alerta. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informa que para esta semana a previsão é de tempo estável, com sol e sem chuva. No início desta segunda-feira (8) pode ocorrer nas pr...