Com 109 dias completados sem chuva, Goiânia registrou nesta terça-feira (3) umidade relativa do ar de 13% no período da tarde. De acordo com dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), na cidade de Goiás e Goianésia índice atingiu os 12%. Gerente do Cimehgo, André Amorim explica que o quadro, que configura nível de a...