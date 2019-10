Cidades Umidade perde força, mas ainda pode ter pancadas de chuva em Goiás A média de temperatura para o Estado é de 32 °C. Calor intensifica nas Regiões Oeste e Norte, ambos com 36 °C

A umidade relativa do ar perde força, mas ainda pode ter pancadas de chuvas isoladas, nesta sexta-feira (11), em várias regiões de Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e de raios. Em todo Estado a probabilidade média de chuva é de 34%, destaca-se as Regiões S...