Cidades Umidade do ar pode chegar a 15% nas regiões Oeste e Sudoeste de Goiás Em Goiânia, o índice pode chegar a 16% no período da tarde

Atualizada às 9h23. Atuando desde o final de junho sobre a região Central do Brasil, a massa de ar seco e quente segue derrubando a umidade relativa do ar e atuando na elevação das temperaturas máximas em Goiás. Na tarde desta quarta-feira (25), a umidade pode chegar a 15% nas regiões Oeste e Sudoeste e em 16% na capital. Segundo o gerente do Centro de Infor...