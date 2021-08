Cidades Umidade do ar pode chegar a 12% e deixar Goiás em estado de emergência Boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) prevê ainda que a umidade relativa do ar não deve ultrapassar os 55% em todas regiões do Estado

Atualizada às 10h46. A umidade relativa do ar pode chegar a 12%, nas regiões Oeste, Sudoeste e Central de Goiás, durante a tarde desta quarta-feira (18). Caso esse índice se repita por dois dias consecutivos será considerado estado de emergência. No sul goiano, o índice pode atingir 13%, enquanto no norte e no leste, 14%, caracterizando estado de alerta. Não h...