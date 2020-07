Cidades Uma semana após roubar motocicleta, adolescente é apreendido novamente pelo mesmo crime em Rio Verde De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz de 16 anos atirou contra a viatura da corporação e contra os policiais

Um rapaz de 16 anos, suspeito de furtar uma moto, foi apreendido na noite de quinta-feira (16), no Jardim América, em Rio Verde. Segundo a Polícia Militar (PM), após o crime, a corporação abordou o suspeito, mas ele teria jogado o veículo no chão, atirado contra a viatura e subiu no telhado de uma residência. De acordo com a PM, o jovem novamente disparou um tir...