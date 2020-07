Uma semana após ser inaugurado, o Hospital de Campanha (HCamp) de Itumbiara, no Sul de Goiás, está com todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. Inicialmente, a previsão era que o hospital entrasse em funcionamento com 20 leitos da UTI, mas devido a empecilhos não detalhados pela gestão da unidade, somente 10 estão funcionamento. A previsão é que o restante seja liberado e comece a receber pacientes a partir da próxima sexta-feira (10).

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

O HCamp de Itumbiara, que atende a Regional de Saúde Centro-Sul do Estado com uma população estimada em 350 mil habitantes, está com pacientes da cidade e outros vindos de municípios como Iporá, Senador Canedo, Leopoldo de Bulhões, Hidrolândia, Bonfinópolis, Santa Helena e Trindade. Algumas destas cidades não integram a macrorregião.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e aguarda um retorno.

O HCamp de Itumbiara funciona em um prédio de quatro andares, mas por enquanto somente dois estão funcionando. Após ser inaugurado, a unidade passou por uma desinfecção e na última quinta-feira (2) recebeu os primeiros pacientes, uma moradora da cidade de 79 anos e um agricultor de Morrinhos, de 61.