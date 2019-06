Cidades Uma pessoa morre em acidente com ônibus da banda Aviões do Forró Um homem não respeitou a sinalização de trânsito e avançou contra o veículo que levava os músicos

Na tarde desse domingo (23), uma motocicleta não respeitou a sinalização e bateu na lateral do ônibus da banda Aviões do Forró na BR-412, na Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto era um idoso de 78 anos e morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 14h15, no trevo que dá acesso à cidade de Boa Vista, no Agreste paraibano. Na agenda da b...