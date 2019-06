Cidades Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas após acidente envolvendo 3 veículos, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam nas motocicletas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um engavetamento envolvendo duas motos, um carro e um caminhão, na manhã de hoje (24), na Avenida 85 com a T-63, no setor Bueno, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam nas motocicletas. Uma delas chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local. Já as outras duas foram socorridas e leva...