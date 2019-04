Vida Urbana Uma pessoa morre e duas ficam feridas em desabamento de um muro em Águas Lindas de Goiás a estrutura que caiu tinha altura de aproximadamente dois metros e meio e pertencia à construção de um sobrado

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos durante a queda de um muro na cidade de Águas Lindas de Goiás. O acidente aconteceu por volta das 12 horas desta quarta feira (10), no Setor Mansões Centro Oeste. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a estrutura que caiu tinha altura de aproximadamente dois metros e meio e pertencia à construção de um sobrado r...