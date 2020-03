No relato de ontem eu contava sobre o dia 24 de fevereiro na Lombardia, Itália. Dois dias antes havia surgido o primeiro caso de transmissão local e três dias depois já havia o registro de 400 casos. Foi preciso percorrer 30 quilômetros e visitar três supermercados para encontrar água, pois moro em uma casa em que ela não é potável. Senti-me em uma distopia, e refleti sobre individualidade e coragem.



Sou goianiense, nasci em uma das cidades mais desiguais do mundo (segundo a ONU-5º Fórum Urbano Mundial-2010) e creio que em lugares em que a noção de desigualdade é o que organiza as relações forjamos a nossa individualidade a partir do gozo de privilégios. Quem pode evitar o coletivo, evita (saúde, transporte, ensino, públicos).



Assim se constitui o indivíduo que escolhe desde a cor do carro aos caminhos e músicas que quer seguir/ouvir, a escola, o médico, o psicólogo...Quanto à coragem, sou filha de um pai cuja coragem beira a irresponsabilidade e de uma mãe que adora sentir medo, mas não gosta de se precaver. Sou, portanto, uma corajosa ansiosa.



Quando me peguei com risco de não encontrar água para beber, senti a perda dos privilégios que sempre fizeram parte do “eu” no Brasil. Ainda que tivesse carro, tempo e dinheiro para encontrar água ( diferente de muitos imigrantes, documentados ou não, que vivem aqui sem dispor desses recursos) encontrava-me em uma onda coletiva, geral e sobre a qual eu não tinha o menor controle. Era como se essa onda me mesclasse forçadamente ao coletivo.



Busquei minha filha dia 24 à noite no aeroporto em que já estava montada uma operação de triagem (mediam a temperatura de cada passageiro e questionavam sobre sintomas). Minha coragem “individual” de achar exageros as precauções cedeu espaço à percepção de que não se trata de impressões individuais, mas de medidas coletivas para lidar com problemas coletivos. Isso implica pensar que não existe saúde, educação nem segurança privadas. Embora soubesse disso há muito como socióloga, a ficha começou a cair como pessoa. Amanhã contarei a vocês nossa primeira visita a um hospital, já no dia 27, quando os registros oficiais apontavam a existência de 400 infectados pelo vírus.