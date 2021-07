Cidades Uma a cada 6 cidades de Goiás trocou secretário de saúde neste ano Levantamento mostra que 15 dos 90 maiores municípios goianos deixaram a gestão da saúde no primeiro semestre. Maioria das exonerações foi no pior momento da pandemia

Uma em cada seis cidades de Goiás com mais de 10 mil habitantes trocou de secretário de saúde no primeiro semestre deste ano. Entre gestores novatos e de mandatos anteriores, mais da metade das exonerações foi publicada entre março e abril, coincidindo com a pior fase da pandemia de Covid-19 entre os municípios goianos. Para explicar as mudanças, os ex-secretários citam dificulda...