Cidades Um terço de municípios sob ameaça de extinção possui IDH alto em Goiás Dos 92 que se enquadram na PEC, 30 se destacam no índice que leva em conta renda, longevidade e educação. Outros 62 são classificados com IDH médio

Um terço dos municípios goianos que podem ser extintos com base na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional no último dia 5, possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) classificado como “alto”. Em Goiás, de 246 municípios, 92 entram nos critérios estabelecidos pela proposta. Deste...