Cidades Um quinto dos brasileiros de mais de 70 anos não completou vacinação contra Covid-19 Segundo o sistema de informações do Ministério da Saúde, cerca de 2,6 milhões nessa faixa etária começaram o processo vacinal, mas não concluíram com a segunda dose

Uma em cada cinco pessoas com mais de 70 anos não completou a vacinação contra Covid-19 no país. As informações, extraídas do DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde), mostram que há grupos prioritários ficando para trás na imunização para o controle da pandemia. Entre os brasileiros acima dos 70 anos, 2,6 milhões nessa faixa etária começaram o proc...