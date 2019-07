Cidades Um passeio por 209 anos de história em Campinas, em Goiânia As marcas do período do ouro, quando a então cidade surge para abastecer garimpos, podem ser notadas em construções no estilo colonial

Andar pelas ruas de Campinas é um convite a uma viagem pela história. As marcas do período do ouro, quando a então cidade surge para abastecer garimpos, podem ser notadas em construções no estilo colonial. Poucos metros separam casas nesse modelo das que ostentam o movimento art déco, presente, por exemplo, no Colégio Santa Clara e na antiga matriz, elevada a basílica e...