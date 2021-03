Cidades Um museu para Attilio e Armando Setores culturais de Goiânia se movimentam para ganhar o direito de ocupar o antigo prédio da Assembleia Legislativa, no Bosque dos Buritis

Publicada em 2013, a Lei 17.990 definiu que o prédio da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) será doado à Prefeitura de Goiânia assim que for desocupado. A mudança do parlamento para a nova sede, em construção desde 2005 na região Sul de Goiânia, deverá ocorrer no primeiro semestre de 2022. Diante da indefinição do destino da edificação, setores culturais se movimentam p...