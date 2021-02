Cidades Um morre e outro fica ferido em acidente na BR-153, em Porangatu Uma vítima ficou presa entre as ferragens, os militares realizaram procedimentos para retirá-la, mas ela não resistiu e morreu no local

Um grave acidente foi registrado, neste domingo (21), no quilômetro 60 da BR-153, em Porangatu. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu em uma carreta. Quando os militares chegaram ao local, uma pessoa estava presa às ferragens do carro. Os militares realizaram os procedimentos para retirar a vítima, mas ela morreu no local. Outro ocupante do veículo que fi...