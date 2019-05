Cidades Um morre e dois ficam feridos em capotamento na GO-217, em Goiás Corpo de Bombeiros informou que o trecho onde o acidente aconteceu não possui obstáculos aparentes que possam ter provocado o incidente

Um capotamento na manhã desta terça-feira (7) deixou uma pessoa morta e duas feridas no quilômetro 45 da GO-217, próximo ao Rio Meia Ponte, no município de Piracanjuba, na região Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que o trecho onde o acidente aconteceu não possui obstáculos aparentes que possam ter provocado o incidente. A corporação informou ainda que de...