Minha cabeça ansiosa gosta muito de pensar. Nem sempre meus pensamentos transitam por caminhos sensatos ou necessários, mas felizmente sou sempre provocada por pessoas muito interessantes, com as quais tenho a sorte de conviver.

Hoje de manhã recebi um áudio de um amigo/irmão/anjo, padre Antônio. Ele acompanha meus dilemas há mais de 30 anos e acompanhou minhas dificuldades aqui na Itália (não encontrar quem nos aceitasse como inquilinos, casa com água ruim, retorno do meu caçula ao Brasil, enfermidade da filha...). Ao saber que eu estava agora alegre e bem instalada em uma casa com água potável, ele manifestou todo o seu amor e soltou uma frase: “Só a paciência criativa e inquieta, sempre atenta, vigilante pode fazer que caminhemos tempos e tempos até alcançarmos as conquistas e projetos que custam processos de gestação”. Ele falou analisando a minha situação, mas acho que cabe a todos nós, sobretudo em períodos de isolamento social. “Paciência criativa, inquieta, processos de gestação.”

Vou tentar fazer um gancho com o que minha filha falou pela manhã, ao analisar setores do governo que pregam o fim do isolamento alegando que se preocupam com a possibilidade de pobres passarem fome.

Por que essa preocupação só surgiu agora em um país que tem famintos há séculos? Por que a situação de brasileiros e brasileiras que vivem abaixo da linha da pobreza só se torna uma questão agora? Por que defender um modelo de economia em que pequenos empresários não suportam 15 dias de paralisação?

De acordo com dados do JP Morgan Chase Institute, metade das pequenas empresas nos EUA teria capital de giro para apenas 27 dias, em caso de paralisação. Estou falando de empresas de um país com uma economia forte. No Brasil, as pequenas empresas e a agricultura familiar, que são responsáveis por colocar a comida (material e simbolicamente) na mesa do trabalhador, não são apoiadas por políticas macroeconômicas e nem pela classe política, como, por exemplo, o são bancos e montadoras de automóveis. Temos milhões de trabalhadores na informalidade, e milhões de desempregados.

É por esse modelo de economia que devemos arriscar nossa vida? É melhor parar de fingir preocupação com a fome e a segurança das pessoas pobres, como disse minha filha, e exercer uma paciência criativa, como disse o padre Antônio, que salve vidas que possam gestar um mundo e uma economia mais solidários.