Cidades Um mês para grupo revisar IPTU em Goiânia Prefeitura criou grupo de trabalho para debater projeto de lei apresentado em 2019. Alíquota do encargo, que deverá ser mudada, é um dos principais impasses

A Prefeitura de Goiânia criou um grupo formado por representantes do executivo e do legislativo municipal, além do setor empresarial e da sociedade civil organizada para deliberar sobre a revisão do projeto de lei que cria o novo Código Tributário Municipal (CTM). Entre os pontos polêmicos a serem debatidos está a mudança no cálculo do Imposto Predial e Territorial U...