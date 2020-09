Cidades Um mês após afastamento do Padre Robson, Santuário da Basílica, em Trindade, tem novo reitor Pe. João Paulo Santos de Souza foi nomeado e missa de posse será neste domingo (27) às 17h30

Depois de mais de um mês do afastamento do padre Robson de Oliveira, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, tem um novo reitor. Aos 37 anos, o padre João Paulo Santos de Souza foi nomeado pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, padre André Ricardo de Melo. A missa de posse será realizada no próximo domingo (27), às 17h30. Natural de Sã...