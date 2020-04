Há um mês, o governo estadual anunciou a primeira morte por Covid-19 no Estado de Goiás. O primeiro óbito confirmado foi o de uma idosa, de 66 anos, moradora de Luziânia.

Em 30 dias, 25 pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Estado, segundo a Secretária Estadual de Saúde.

Na capital Goiânia, a primeira morte foi registrada no dia 3 de abril. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde, a capital registra 11 mortes pela covid-19.

Em São Paulo, a primeira morte foi confirmada em 17 de março e após 30 dias foram 853 óbitos pela doença, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

No mesmo período de tempo, 387 pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Rio; no Amazonas, 255; Pernambuco, 352; Santa Catarina, 42; Rio Grande do Sul, 31.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirma 573 casos de doença pelo coronavírus 2019 em Goiás e 7.203 casos suspeitos em investigação. Outros 2.297 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 144 amostras em análise.

Goiás também se destaca como o primeiro Estado que mais demorou para dobrar da 10ª morte para a 20ª morte, foram 11 dias. São Paulo fez esta dobra de números de óbitos em um dia, o Ceará, em menos de 24 horas.

Os 25 óbitos confirmados são nos municípios de Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (2), Goiânia (11), Luziânia (2), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um (1) óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Há três (3) óbitos suspeitos em investigação nas cidades de Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e Goiânia (1).

O Brasil registrou 189 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados neste domingo (26), pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de vítimas da Covid-19 no País chegou a 4.205. Até sábado, eram 4.016 óbitos. O número de pessoas infectadas subiu para 61.888, em razão das novas 3.379 contaminações registradas no período.

Em entrevista para o POPULAR há duas semanas, a médica infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano, explicou que conforme o número de casos avança, o balizador mais importante para monitorar o vírus é o óbito. Ela faz parte do Centro de Operações de Emergência (COE) de combate à Covid-19 em Goiás.

Erika Silveira explica que a subnotificação de óbitos por coronavírus é bem menor que a subnotificação de casos da doença, porque a testagem tem sido priorizada para os casos mais graves. “Ainda assim tem subnotificação de óbitos, só que bem menor que a de ocorrências (da doença).”