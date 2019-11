Cidades Um em cada seis homens tem câncer de próstata no Brasil, alerta Inca Apesar do alto índice da doença, o levantamento mostra que metade dos brasileiros nunca foram a um urologista

Um em cada seis homens tem câncer de próstata no Brasil, doença que é a segunda principal causa de morte por câncer de pessoas do sexo masculino no país – cerca de 14 mil óbitos por ano. Os dados, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), servem de alerta para que os homens não deixem a saúde de lado. Apesar do alto índice da doença, o levantamento mostra que metade dos b...