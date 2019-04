Vida Urbana Um em cada quatro brasileiros é afetado por hipertensão Estilo de vida saudável desde a infância até a terceira idade e a realização de exames de saúde rotineiros pelo menos uma vez no ano fortalece o combate a pressão alta

Oitenta e quatro mortes por hora, 829 por dia e mais de 302 mil em todo o ano de 2017. Esses são os números das doenças cardiovasculares como infarto e acidente vascular cerebral no Brasil e que têm como principal fator de risco a hipertensão arterial. De acordo com o Ministério da Saúde, a pressão alta afeta um em cada quatro brasileiros adultos. No Dia Na...