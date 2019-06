Cidades Um em cada cinco motoristas admite usar celular enquanto dirige O volume e o perfil dos brasileiros que têm esse hábito foram apresentados nesta segunda-feira, 24, em levantamento inédito do Ministério da Saúde

No trânsito, é comum ver motoristas utilizando o celular em ligações ou para envio de mensagens. O volume e o perfil dos brasileiros que têm esse hábito foram apresentados nesta segunda-feira, 24, em levantamento inédito do Ministério da Saúde, que apontou que um em cada cinco condutores utiliza o aparelho enquanto dirige. A pesquisa utilizou dados levantados no ano...