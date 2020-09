Cidades Um dos suspeitos de agredir técnica de enfermagem em HCamp de Catalão morre de Covid-19 em Itumbiara Agressão foi registrada em 31 de agosto e ele teria se irritado com demora em resultado de exame da filha

Orlando Genésio Duarte, de 59 anos, suspeito de agredir e ameaçar uma técnica em enfermagem no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus, em Catalão, em agosto passado, morreu no último domingo (27), devido a complicações da Covid-19. O homem estava internado há sete dias no Hospital Regional de Itumbiara São Marcos e não resistiu. A morte foi confirma...