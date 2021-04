Cidades Um dos maiores estelionatários do norte goiano é preso em Campinorte Paulo Roberto Dias Mendes é suspeito de comprar mercadorias diversas e apresentar comprovante de pagamento falso aos comerciantes

Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta quinta-feira (29), em Campinorte, cumpriu mandado de prisão preventiva contra Paulo Roberto Dias Mendes, de 28 anos, considerado um dos maiores estelionatários do norte goiano. O suspeito possui mais de 20 boletins de ocorrência pelo crime de estelionato, cinco inquéritos policiais – sendo dois no município de C...