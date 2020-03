Um dos dois casos do novo coronavírus (Covid-19) em Valparaíso de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal, é por transmissão comunitária e se trata de uma mulher de 38 anos. Essa classificação é usada quando não é possível relacionar o caso confirmado com uma cadeia de transmissão.

O outro caso o de uma outra mulher de 36 anos que esteve em uma viagem internacional e se infectou. As duas confirmações foram divulgadas no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), nesta terça-feira (24).

Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Valparaíso, as duas pacientes tiveram sintomas gripais leves, estão em isolamento domiciliar e sendo monitoradas junto com as famílias. Existem ainda outros 27 casos confirmados no Estado.

A diretora da vigilância epidemiológica da cidade, Leidimar Soares, explica que o trabalho de monitoramento da prefeitura tem sido rigoroso. “Além delas e dos outros contatos próximos, estamos monitorando todos os outros pacientes que estão com sintomas gripais e não foram diagnosticados com a doença”, afirma. “Além disso, lembramos que as portas de todas as nossas unidades de saúde estão abertas para receber pacientes”, enfatiza Leidimar.