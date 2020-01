Cidades "Um dia nós vamos perder o controle da PM", diz pai de jovem morto Breno Rodrigues, de 22 anos, foi morto pela PM-GO em uma ação registrada como confronto no último dia 2. Familiares deles e dos irmãos Kalebe e Victor de Paula Araújo, que morreram nas mesmas circunstâncias, protestaram neste sábado (11)

Familiares de Breno Rodrigues Pires do Rego, de 22 anos, morto pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) no último dia 2, protestaram na manhã deste sábado (11/01) pedindo por Justiça. Pai de Breno, o carpinteiro Wellington Pires do Rêgo, de 40 anos, pedia atenção do governador Ronaldo Caiado (DEM) para o caso, afirmando que o filho foi executado. “Um dia nós v...