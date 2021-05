Cidades Um dia após ser fechada com aglomeração de 469 pessoas, boate em Goiânia volta a abrir no sábado Por se tratar de um caso de reincidência, o dono do estabelecimento foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia por desobediência às ordens do poder público

Uma boate localizada no Setor Marista, em Goiânia, voltou a ser flagrada funcionando e promovendo aglomeração na noite deste sábado (1º). Na sexta-feira (30), a casa foi fechada pela Central de Fiscalização da Prefeitura com 469 pessoas, que não usavam máscara e faziam o consumo de narguilé. Por se tratar de um caso de reincidência, o dono do estabelecimento foi co...