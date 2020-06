Cidades Um dia após incentivo de Bolsonaro, grupo invade ala da Covid-19 em hospital do Rio Conforme relatos dos profissionais que estavam no local, uma mulher pertencente ao grupo teria inclusive chutado portas e derrubado computadores, até conseguir invadir leitos de pacientes internados

Menos de 24 horas depois do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), incentivar em uma live que apoiadores entrassem em hospitais para checarem se há ou não lotação nos leitos de UTI, um grupo de seis pessoas invadiu na tarde desta sexta-feira (12) a ala da Covid-19, restrita a médicos e pacientes, do Hospital municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro. Conforme relato...