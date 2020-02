Cidades Um dia após a morte, suspeito voltou a Piracanjuba e ateou fogo no corpo da gerente, diz polícia Allan Pereira dos Reis, de 22 anos, está preso temporariamente por 30 dias no Presídio de Bela Vista, na região metropolitana de Goiânia

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (20), o delegado responsável pelo caso, Antônio André dos Santos Júnior, apresentou detalhes da investigação do desaparecimento e morte da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. O suspeito do crime, Allan Pereira dos Reis, de 22 anos, está preso temporariamente por 30 dias no Presídio de Bela Vista, na região metropolitana de Goiânia Segundo o investigador, o s...