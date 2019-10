Cidades Um dia antes de desabamento em Fortaleza, Crea foi notificado de que prédio passaria por obras Na segunda-feira, foi registrada uma Anotação de Responsabilidade Técnica, referente a recuperação de construção e pintura do edifício; prédio tinha mais de 40 anos

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Mota, afirma que a entidade foi notificada na segunda-feira, 14 - um dia antes do desabamento - sobre obras de manutenção pelas quais passaria o prédio residencial de sete andares que desabou, em Fortaleza, e deixou ao menos um morto e nove feridos na manhã desta terça-feira (15) Em entrev...