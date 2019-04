Vida Urbana Um carro ficou em estado de perda total depois de pegar fogo no Setor dos Funcionários, em Goiânia Apesar do estrago causado pelo fogo, ninguém ficou ferido

Um carro de passeio pegou fogo no início desta tarde, na Rua P-7, no Setor dos Funcionários, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel, que estava estacionado, foi completamente queimado pelo fogo, que começou na parte do motor. O dono do veículo e pessoas que passavam pelo local tentaram conter as chamas, mas não conseguiram evitar a perda total ...