Cidades Um ano depois do primeiro caso de Covid-19 em Goiás, o colapso! Estado soma 423 mil infectados e 9,2 mil mortes. Vacinação começou lenta e fim da pandemia parece distante

Há um ano, em 12 de março de 2020, três casos de Covid-19 foram confirmados em Goiás pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO). Um dia depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a pandemia do então novo coronavírus (Sars-CoV-2), três pacientes mulheres que haviam retornado do exterior testaram positivo no Estado: duas em Goiânia e uma em Rio Verde, no S...