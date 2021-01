Cidades Um ano antes de operação, padre Robson teria pedido para irmã destruir provas Segundo supostas mensagens, que levam a marca da Polícia Científica do Estado de Goiás, o ex-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) tinha conhecimento de uma possível investigação contra ele

Uma suposta troca de mensagens obtida pela TV Anhanguera, nesta terça-feira (12), aponta que Padre Robson teria pedido para a irmã, Adrianne, destruir provas que seriam utilizadas contra ele na Operação Vendilhões. Segundo o documento, que leva a marca da Polícia Científica do Estado de Goiás, o ex-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) tinha conhecimento de uma possível investigação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) um ano antes da deflagração da operação....